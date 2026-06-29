Chieri, la rottura di una tubatura fognaria blocca il cantiere in corso Cibrario

"Ieri mattina in Corso Cibrario, all’altezza civico 21, di fronte alla stazione ferroviaria, una squadra di operai di una ditta che opera per Enel Sole stava eseguendo una riparazione su una importante dorsale dalla cabina primaria di Chieri, che serve un’ampia zona della nostra città e una parte di Trofarello. Durante i lavori sono subentrati seri problemi causati dalla rottura di una tubatura fognaria, con perdita di acqua nera maleodorante: si è venuta così a creare una situazione che impediva agli operai di proseguire in sicurezza, sia per il rischio igienico-sanitario sia per il pericolo di contatti dei cavi elettrici con l’acqua. Uno scenario molto complicato, che avrebbe potuto causare gravi disservizi ai cittadini sia sul versante della fornitura elettrica (blackout) sia su quello del servizio fognario (esalazioni). Per scongiurare questi rischi, con l’ufficio tecnico del Comune e la Polizia locale siamo prontamente intervenuti, recandoci sul posto per valutare la situazione. È stata allertata la Smat, che su nostra esplicita richiesta ha inviato una squadra per ripristinare il guasto e consentire così ad Enel Sole di poter completare l’intervento. Sono state collocate le transenne e garantito il passaggio di auto e bus. Un grazie al personale Smat ed Enel Sole, ai nostri funzionari e agli operatori della Polizia locale per il tempestivo impegno, nonostante il caldo estremo": lo annuncia l’assessore alla Polizia Locale, Prevenzione e Sicurezza Biagio Fabrizio Carillo.