Tragico incidente in moto sulla Torino-Savona, muore 31enne centauro francese: chiuso il tratto tra Altare e Millesimo

Incidente mortale sull'autostrada Savona-Torino, all'altezza di Altare. Un centauro francese, classe 1995, ha perso il controllo della moto ed è caduto, morendo sul colpo al km 109+600.

Sul posto poco prima delle 13.00 sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca di Carcare e l'elisoccorso Grifo. Sono stati inoltre allertati i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

In seguito all'incidente si stanno verificando disagi al traffico sul tratto interessato, tra Altare e Millesimo in direzione Torino. Al momento il tratto autostradale è chiuso. E' possibile il rientro in autostrada a Milessimo percorrendo prima la SP29 e poi a seguire la SP28 Bis. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.