Incendio all'ultimo piano dello stabile, giovane rimane intossicato

Un ragazzo è rimasto lievemente intossicato in un incendio divampato questa mattina nell'appartamento in cui abita, al terzo e ultimo piano di uno stabile al civico 74 di via Monginevro a Torino.

Trasportato in ambulanza al Martini

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Martini, come riporta l'agenzia di stampa Ansa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti Torino Centro, Centrale, Lingotto e Grugliasco Allamano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione.

Un corto circuito all'origine del rogo

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, le cause del rogo sarebbero riconducibili al corto circuito di un elettrodomestico.