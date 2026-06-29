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Cronaca | 29 giugno 2026, 12:02

Incendio all'ultimo piano dello stabile, giovane rimane intossicato

Un corto circuito all'origine del rogo divampato in via Monginevro

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Un ragazzo è rimasto lievemente intossicato in un incendio divampato questa mattina nell'appartamento in cui abita, al terzo e ultimo piano di uno stabile al civico 74 di via Monginevro a Torino.

Trasportato in ambulanza al Martini

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Martini, come riporta l'agenzia di stampa Ansa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti Torino Centro, Centrale, Lingotto e Grugliasco Allamano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione.

Un corto circuito all'origine del rogo

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, le cause del rogo sarebbero riconducibili al corto circuito di un elettrodomestico.

redazione

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