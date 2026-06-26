Organalia va alla scoperta delle Valli di Lanzio

Sabato 4 luglio nella chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria Vergine a Ceres prenderà il via la rassegna “Organalia 2026: Alla scoperta delle Valli di Lanzo”, che è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è sostenuta dai Comuni interessati ai concerti e comprende 9 appuntamenti sino al 10 ottobre. Il 4 luglio alla consolle dell’organo costruito da Giuseppe Lingua nel 1891 siederà l’organista Matteo Cotti, titolare della chiesa di Santa Cristina a Torino e collaboratore al Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. Al concerto intitolato “La magnifica storia del corno da caccia”, alla cui organizzazione ha collaborato l’Accademia di Sant’Uberto, parteciperà l’Equipaggio dei Corni da Caccia della Regia Venaria.

Domenica 5 luglio alle 21 nella chiesa di San Pietro in Vincoli ad Andrate la rassegna Organalia 2026 proseguirà invece il suo itinerario nel Canavese con il concerto “Italia e Spagna: tre secoli di scuole organistiche a confronto”, di cui sarà protagonista Christian Tarabbia.

Sabato 11 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia a Monastero di Lanzo alla consolle dell’organo portativo messo a disposizione dall’organaro biellese Alessandro Rigola siederà nuovamente Matteo Cotti, affiancato dalla soprano Francesca Idini per un programma squisitamente barocco con musiche di Bach, Händel e Vivaldi.

Il terzo concerto nelle Valli di Lanzo è in programma domenica 12 luglio alle 17 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Balme , in cui si esibirà Luca Canneto all’organo portativo messo a disposizione dall’organaro Rigola di Biella, in coppia con il trombettista di Groscavallo Simone Bottino. Il programma comprende pagine di Stanley, Tartini, Fischer, Händel, Purcell e Mouret.

A Mezzenile sabato 18 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo alla consolle dell’organo costruito da Ponziano Bevilacqua siederà Silvano Rodi, organista emerito della parrocchiale di Santa Devota nel Principato di Monaco, il quale presenterà il centesimo compact disc realizzato dal marchio Elegia, intitolato “Da Buxtehude a Mendelssohn”.

Il quinto concerto è in programma domenica 19 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Genesio Martire . Alla consolle dell’organo costruito dai Fratelli Concone nel 1752 siederà Alessandra Chiarillo che, in coppia con il trombettista Matteo Villa, svilupperà un programma che spazia dal Barocco a padre Davide da Bergamo.

Il sesto concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Viù sabato 25 luglio alle 21 , con il ritorno del Dare Quartet, formato dai trombettisti Riccardo Albry e Donato Gavino Murru, dalla cornista Elisa Bellezza e dall’organista Annalisa Bonino. Il programma prevede l’esecuzione del repertorio bandistico per organo e ottoni di compositori particolarmente conosciuti dagli appassionati delle orchestre a fiato, come Jan Van Der Roost, Jacob De Haan e Johann De Meij.

Domenica 26 luglio alle 17 nell’antico complesso parrocchiale di Usseglio è in programma il concerto “Le viole del Re” con musiche di Bach, Nicolai, Pachelbel e Khünel, interpretate da Angelo Lombardo, Virginia Ghiringhelli ed Eleonora Ghiringhelli che suoneranno la viola da gamba, mentre alla consolle dell’organo portativo messo a disposizione da Alessandro Rigola di Biella siederà Davide Stefanelli.