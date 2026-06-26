Musica Insieme APS, successo agli esami internazionali RSL Awards a Grugliasco

Sabato 20 giugno scorso nella sede dell’Associazione Musica Insieme APS, all’interno del prestigioso Parco Le Serre di Grugliasco, si sono svolti gli Esami di Certificazione Internazionale RSL Awards del percorso Rockschool, che hanno visto coinvolti numerosi allievi del Dipartimento Moderno dell'Associazione, il “Modern Music Academy”.



I tredici allievi iscritti agli esami, dal Grade 2 al Grade 8 fra batteria e canto, hanno sostenuto le numerose prove richieste dal programma d’esame e i risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti, premiando il lavoro svolto durante l'anno.

Le Certificazioni Internazionali rappresentano un'importante opportunità di crescita e valorizzazione del percorso musicale degli studenti, offrendo competenze e una formazione musicale con una visione più professionale, con riconoscimenti spendibili anche in contesti accademici e professionali, offrendo certificazioni riconosciute a livello europeo.



Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Marta Lauria docente di canto dell’Associazione Musica Insieme APS e Art Director del Modern Music Academy, che ha coordinato e organizzato l'intera giornata, seguendo gli esami con grande attenzione e interfacciandosi costantemente con Jim Askam, l’esaminatore per RSL Awards Ente Certificatore Internazionale assegnato all’Associazione grugliaschese e arrivato direttamente dal Regno Unito, affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Al termine della sessione ha ricevuto anche i complimenti per la perfetta organizzazione della giornata.

L’apprezzamento va anche allo staff di segreteria e, in particolar modo, a Monica Filippa, per il prezioso contributo e la professionalità dimostrata, che hanno contribuito al successo della giornata.

Un ringraziamento ad Alessio Guerri, referente RSL Italy per il prezioso supporto dato durante tutto l’anno accademico.



L'Associazione Musica Insieme APS dal 2021 è accreditata come Rockschool CENTRO D’ESAME UFFICIALE - RSL Awards con esami di Certificazione Internazionale in presenza e/o a distanza.

I percorsi di preparazione agli esami sono inclusi nella normale preparazione accademica dello strumento; gli esami invece sono facoltativi ed hanno un costo aggiuntivo diverso a seconda dei gradi.

Per maggiori informazioni su questo percorso, vi invitiamo a rivolgervi in segreteria o agli insegnanti dell’Associazione Musica Insieme APS, oppure direttamente alla Prof.ssa Marta Lauria.

L'Associazione dal 2021 è anche accreditata come Centro d’Esame Trinity Music College London con Esami di Certificazione Internazionale in presenza e/o a distanza.