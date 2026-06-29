L'alta moda Peserico vola verso Doha

Dopo aver inaugurato, nei giorni scorsi, l’ennesimo store, a gestione diretta, a Bal Harbour, a Miami, Peserico vola verso Doha, prossima location in cui il brand di alta moda vicentino, aprirà un grande spazio, di fatto superando quota 100 nei monomarca diretti o in franchising o in partnership.

Il retail è sempre stato uno degli obiettivi dell’azienda veneta, con particolare attenzione al mercato statunitense (in quest’area raggiunge il 31% del suo fatturato consolidato) oltre all’Asia, all’Europa e da un certo periodo di tempo anche Emirati Arabi. Da qui al 2028 il management di Peserico si propone di aprire un’altra dozzina di propri spazi, alcuni dei quali come Hong Kong, Jeddah e Riyadh sono tra i più attesi.

Peserico, che da qualche tempo è entrato anche nel mondo della moda maschile dopo aver conquistato simpatie ovunque con le collezioni donna, ha anche deciso di sviluppare delle collezioni di accessori di alta pelletteria come il recente lancio dell’iconica borsa itinera e come le calzature di lusso create nella Riviera del Brenta.