Barriera di Milano, sfonda il finestrino dell'auto per rubare gli attrezzi

Ancora un atto vandalico ai danni delle auto in sosta. A denunciarlo è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che tramite i suoi canali social ha rilanciato l’allarme sicurezza, documentando un nuovo raid avvenuto in un cortile condominiale di via Courmayeur, in Barriera di Milano.

Auto danneggiata per rubare attrezzi

Secondo quanto riferito dalla consigliera, durante la notte un individuo avrebbe scavalcato il cancello di un condominio per introdursi nel parcheggio interno, prendendo di mira un’autovettura parcheggiata. Il ladro avrebbe sfondato il finestrino del veicolo per sottrarre alcuni attrezzi custoditi all'interno.

“È stato più il danno che il furto”, sottolinea Marino, facendo notare come la portata del gesto non stia tanto nel valore degli oggetti rubati, quanto nella sensazione di insicurezza che continua a diffondersi tra i residenti della zona.