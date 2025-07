Un calcio alla violenza, un aiuto per Paolo: artisti e biker uniti per solidarietà

Un pomeriggio di sport, musica e solidarietà per dire che nessuno resta indietro. È questo lo spirito di “Tutti in campo uniti per Paolo”, l’evento benefico organizzato dai Blu Biker in collaborazione con l’oratorio Vianney, con il patrocinio della Circoscrizione 8.

L’appuntamento è per venerdì 4 luglio, in una giornata che unisce inclusione e sostegno concreto per Paolo Sarullo, il 24enne aggredito ad Albenga lo scorso anno da quattro giovani torinesi che lo hanno picchiato per rubargli il monopattino. Da quel momento, la sua vita è cambiata radicalmente: oggi è tetraplegico, immobile in un letto d’ospedale e senza più la possibilità di parlare.

L’intero ricavato della manifestazione, il cui biglietto d’ingresso è di 8 euro, sarà devoluto alla famiglia di Paolo per contribuire alle cure mediche continue di cui il giovane ha urgente bisogno.

Il programma dell’evento

La giornata benefica - raccontata in Circoscrizione 8 da Piero Cataldo e Doriano Negrisolo dei Blu Biker - da prenderà il via alle 18 con la presentazione ufficiale, il saluto degli organizzatori e delle autorità.

Subito dopo, si disputerà una partita simbolica tra i ragazzi dell’oratorio Vianney e la squadra del “Terzo Tempo”, composta da atleti con disabilità: un incontro chiamato “Nessun escluso”, che rappresenta al meglio il significato profondo dell’iniziativa.

Musica e ancora calcio

Dalle 19 alle 20, spazio alla musica con il tributo a Vasco Rossi firmato da Bruno Mosca e un DJ set che accompagnerà l’evento per tutta la giornata. Alle 20.30 sarà il momento clou con la sfida tra la Nazionale Blu Biker e la Nazionale Artisti Tv, una squadra composta da volti noti di trasmissioni come Striscia la Notizia, Isola dei Famosi, Grande Fratello, Zelig, Colorado e diverse fiction televisive.

In campo, tra gli altri, anche Gianpiero Perone, Luca Galtieri, Marco Turano e Luca Sperandio del collettivo CRSpera, tutti con la maglia dei Blu Biker. La serata sarà impreziosita dalla telecronaca-spettacolo dell’imitatore di Bruno Pizzul, conosciuto come BrunoPizzulTheVoice, e presentata dall’attrice Maria Occhiogrosso, madrina dell’evento.

Al termine della partita, 35 minuti per tempo, si terrà la cerimonia di premiazione e la chiusura dell’evento con un momento dedicato al ringraziamento di tutti i partecipanti e sostenitori.