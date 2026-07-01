Alla biblioteca di Chieri tanti appuntamenti estivi per bambini e famiglie

Tanti appuntamenti alla biblioteca civica di Chieri per bambini, ragazzi, genitori e famiglie.

IL SABATO RACCONTA...

Sabato 11 luglio 2026 alle ore 10.30 nell'ambito del progetto

Nati per Leggere/Lettura Creatività e Cultura, fin da piccoli! la Biblioteca civica di Chieri organizza l'attività "Il sabato racconta..." per bambini e bambine da 0 a 6 anni.

Fiabe, leggende e racconti prendono vita grazie alla lettura espressiva e alle attività coinvolgenti. Un'occasione speciale per stimolare la fantasia dei piccoli e rafforzare il legame affettivo con le storie.

A conclusione della lettura è prevista una mini attività laboratoriale: i bambini e le bambine realizzeranno un ricordo simbolico del loro passaggio in Biblioteca.

Ingresso libero senza prenotazione.

CAVA IN FABULA - AL MUNLAB CON MAMMA E PAPÀ

Nell'ambito del progetto Nati per Leggere/Cultura per Crescere, domenica 12 luglio 2026 alle ore 15.30 la Biblioteca civica di Chieri propone il primo di due percorsi fiabeschi dal titolo "Gianni il riccio, una fiaba dei fratelli Grimm" presso il MUNLAB, Ecomuseo dell'Argilla di Cambiano, attività riservata a famiglie con bambini da 0 a 6 anni.