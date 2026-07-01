Questa estate a Serre di Angrogna il tempio diventa una cassa armonica

Un’esperienza acustica più che una rassegna musicale. Così il Concistoro della Chiesa valdese di Angrogna presenta gli eventi ‘Concerti al Tempio del Serre’ che partiranno venerdì 3 luglio.

Gli appuntamenti sono stati pensati per dare risalto alla cassa armonica naturale offerta dall’architettura storica dell’edificio ristrutturato recentemente grazie ai fondi dell’8 per mille e inaugurato a febbraio. “La spesa muratura, associata alle navate slanciate e alla particolare volta a cannicciato, creano un equilibrio acustico speciale che esalta la nitidezza del suono” spiega Filippo Binaghi che ha curato la rassegna. Lui stesso è uno dei musicisti che si esibirà e per farlo porterà ad Angrogna il suo ‘wild piano’, il pianoforte con cui negli anni passati si esibito in luoghi difficili da raggiungere e immersi nella natura: come ai 3.899 metri slm del ghiacciaio del Monte Rosa oppure su una chiatta in mezzo al lago di Mucrone (Oropa).

Ogni concerto della rassegna sarà accompagnato dalle letture ad alta voce curate da Giancarla Deferrari, ogni volta dedicate a un tema diverso.

Si partirà venerdì 3 luglio con il tema ‘Fuoco’ e l’offerta musicale del violinista Enrico Groppo. Il secondo appuntamento sarà venerdì 10 luglio con ‘Terra’, in cui sarà protagonista proprio il pianista Filippo G. Binaghi. Venerdì 17 luglio andrà in scena ‘Aria’, con due sax tenori suonati dai jazzisti Emanuele Cisi e Dario Terzuolo. Domenica 19 luglio arriverà l’Ensemble ArchiVivi, coordinato da Enrico Groppo mentre venerdì 24 luglio toccherà all’’Acqua’ e al concerto per violoncello solo della musicista Emilia Lomakova. La ‘Morte’ sarà il tema delle letture in programma venerdì 7 agosto che accompagneranno il concerto vocale del soprano Laura Lanfranchi, del contralto Roberta Garelli con il pianista Marco Chiappero.

La rassegna si concluderà mercoledì 19 agosto con ‘Il cenacolo della chimera’, concerto dedicato alla musica barocca eseguita con strumenti originali.

Gli spettacoli si terranno alle ore 21 e saranno a offerta libera. Oltre che dalle letture, i concerti saranno accompagnati dalla proiezione di immagini di Angrogna realizzate per l’occasione da Davide Demichelis. “Le offerte raccolte durante la rassegna serviranno a restaurare i due armonium dei templi di Angrogna che sono in uso ma che hanno alcuni problemi” conclude Binaghi.