Agliè, letteratura e teatro si incontrano nel giardino di Guido Gozzano

La letteratura del territorio e l'arte drammatica si fondono in un appuntamento culturale nella splendida cornice di Villa il Meleto ad Agliè. Domenica 5 luglio - a partire dalle 15.00 - la storica casa-museo in stile liberty che fu la dimora del celebre poeta crepuscolare Guido Gozzano aprirà i propri cancelli per ospitare una ricca rassegna di incontri letterari e performance teatrali di buona qualità. L’evento nasce dalla sinergia e dalla collaborazione tra Lilita Conrieri e la casa editrice “Edizioni Pedrini”, con l'obiettivo comune di valorizzare il patrimonio storico, architettonico e letterario del Canavese attraverso una proposta artistica dinamica e accessibile al grande pubblico. Il programma della giornata si svolgerà interamente all'interno del suggestivo giardino della villa.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà l'intervento introduttivo di Lilita Conrieri alle 15.30. Subito dopo, la parola passerà alla letteratura locale con due importanti presentazioni editoriali Edizioni Pedrini. Il primo autore a salire sul palco sarà Valerio Camillo Grosso, che presenterà il suo volume intitolato “Gli insaziabili”, opera che si distingue per essere il primo fantasy horror interamente ambientato nel territorio del Canavese.

Alle 16.30 l'attenzione si sposterà su tematiche di stretta attualità ed ecologia con l'intervento di Simona Vogliano. L'autrice racconterà al pubblico il suo romanzo “Il canto del torrente”, opera intensa incentrata sulla tutela ambientale in Valchiusella e sulla fiera resistenza di un'intera popolazione a difesa del proprio territorio. Il culmine della giornata culturale è previsto per le 17.30, quando il giardino di Villa Meleto si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il maestro Oreste Valente - attore e regista di grande spessore reduce dal grande successo ottenuto durante la sua recente tournée internazionale a Praga - porterà in scena il suo acclamato monologo intitolato “Il Dante della Pace”. In concomitanza con la rappresentazione teatrale, il pubblico avrà la possibilità di acquistare il volume biografico dello stesso artista, intitolato “Innamoratamente O-restando Dante”. Durante l'intero pomeriggio, i visitatori e gli appassionati potranno consultare e acquistare un'ampia e accurata selezione di volumi del catalogo delle Edizioni Pedrini presso lo spazio espositivo appositamente allestito.

Tra le proposte di maggior rilievo si segnalano titoli di forte impronta locale e storica come l'“Antologia Gotta”, “Una volta c'era Ivrea e Canavese”, la celebre opera “Una partita a scacchi” di Giuseppe Giacosa e il testo di Nino Costa “J'àutre bestie”. Parallelamente agli eventi sul palco, la giornata offrirà l’opportunità di riscoprire gli interni e le atmosfere di Villa il Meleto. Saranno infatti attivate le visite guidate all'interno della casa-museo liberty, un viaggio nel tempo per immergersi completamente nel romanticismo e nell'universo poetico di Guido Gozzano. Il percorso guidato prevede due turni di partenza: il primo gruppo inizierà la visita alle ore 15.00, mentre il secondo gruppo partirà alle ore 16.00. Ciascuna visita avrà una durata complessiva di circa 45 minuti e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative. Per garantire la migliore fruizione possibile dell'esperienza, l'accesso alla casa-museo avverrà esclusivamente su prenotazione obbligatoria e fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.