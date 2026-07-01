Piazza Alimonda cambia volto: al via i lavori di riqualificazione

Sono partiti gli interventi di riqualificazione nell'area di piazza Alimonda, con un piano di lavori che interesserà la carreggiata e i marciapiedi di via Varese, via Padre Denza e via Camino. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, la qualità degli spazi pubblici e la fruibilità del quartiere Aurora.

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali e pedonali, accompagnato dall'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere l'area più accessibile a tutti, dalle persone con disabilità agli anziani e alle famiglie con passeggini.

L'intervento, annunciato dalla Circoscrizione 7 con un post su Facebook, rappresenta un passo concreto verso una mobilità urbana più inclusiva.