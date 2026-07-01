 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 01 luglio 2026, 13:10

Piazza Alimonda cambia volto: al via i lavori di riqualificazione

Nuove pavimentazioni, marciapiedi accessibili e interventi per eliminare le barriere architettoniche

Lavori in piazza Alimonda

Lavori in piazza Alimonda

Sono partiti gli interventi di riqualificazione nell'area di piazza Alimonda, con un piano di lavori che interesserà la carreggiata e i marciapiedi di via Varese, via Padre Denza e via Camino. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, la qualità degli spazi pubblici e la fruibilità del quartiere Aurora.

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali e pedonali, accompagnato dall'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere l'area più accessibile a tutti, dalle persone con disabilità agli anziani e alle famiglie con passeggini.

L'intervento, annunciato dalla Circoscrizione 7 con un post su Facebook, rappresenta un passo concreto verso una mobilità urbana più inclusiva. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium