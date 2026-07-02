Trofarello, appuntamento speciale sotto le stelle con la Camminata Dinamica

Sabato 4 luglio la Camminata Dinamica propone un appuntamento speciale in notturna, dedicato alla natura, alle stelle e alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi di Trofarello: il santuario di Madonna di Celle, spazio che custodisce storia, identità e bellezza del nostro territorio.

Il Consigliere comunale Antonio De Biasio invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa pensata per far conoscere e vivere uno degli angoli più suggestivi di Trofarello. Grazie alla presenza dell’astronomo Walter Ferreri, sarà possibile osservare le stelle e le costellazioni, unendo astronomia e natura in un contesto unico.

Ritrovo in Piazzale Europa alle 20.15, salita verso Madonna di Celle e rientro previsto alle 23.30. Si consiglia di portare una torcia e indossare abbigliamento riflettente.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale insieme a Cai uget trofarello”, Associazione Quadrifoglio, Comitato Genitori, Alpini Trofarello, Pro Loco Trofarello, Croce Rossa Italiana, AVIS Trofarello Trofarello. Il Consigliere De Biasio ringrazia tutte le associazioni per la collaborazione e l’aiuto prestato, confermando il valore della partecipazione e del lavoro condiviso.