Call for artist: l’Accademia dei Folli cerca giovani artisti under 35 per il progetto POP UP!

L’Accademia dei Folli apre la call for artist per la selezione dei giovani professionisti under 35 che prenderanno parte a un percorso di residenza artistica inserito all’interno di POP UP! – Lo spettacolo dove meno te lo aspetti, progetto finanziato dall’Avviso pubblico ‘Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo! 2026’.

La call è rivolta ad attori e attrici, artisti e artiste circensi, dramaturg e registi e registe. Le persone selezionate prenderanno parte a un percorso di creazione e produzione finalizzato alla realizzazione di brevi azioni performative che si svolgeranno, a partire da fine settembre, in luoghi non convenzionali della Circoscrizione 6 di Torino, come spazi pubblici, luoghi di passaggio, esercizi commerciali, presidi culturali e spazi di prossimità

Il progetto nasce con l’obiettivo di portare il teatro e il circo contemporaneo fuori dagli spazi tradizionali dello spettacolo, intercettando il pubblico nei luoghi della vita quotidiana. Le incursioni teatrali saranno pensate come brevi anteprime performative degli spettacoli della rassegna serale SCENA POP UP!, con l’intento di avvicinare nuovi pubblici allo spettacolo dal vivo e creare una relazione diretta con il territorio.

Il percorso prevede complessivamente 18 giorni di lavoro retribuito, articolati in 12 giorni di prove e formazione al Teatro Studio Bunker di via Paganini e 6 repliche, corrispondenti alle incursioni teatrali. La prima fase di residenza si svolgerà in 6 giornate tra il 10 e il 30 settembre 2026. A questa seguiranno 6 moduli di lavoro, ciascuno composto da una giornata di prova e da una giornata di incursione teatrale. I moduli si svolgeranno nelle seguenti date: 28-29 settembre, 5-6 ottobre, 2-3 novembre, 9-10 novembre, 16-17 novembre e 23-24 novembre 2026.

Durante la residenza, i partecipanti lavoreranno con professionisti senior alla costruzione delle azioni performative. Il percorso metterà in dialogo teatro, circo contemporaneo, scrittura scenica e relazione con lo spazio urbano, con particolare attenzione alla creazione di interventi brevi, accessibili e pensati per contesti non convenzionali.

La selezione avverrà in una prima fase sulla base del materiale inviato dai candidati. Eventuali candidati idonei potranno essere successivamente convocati per un colloquio.

Per candidarsi è necessario inviare i seguenti materiali:

Attori e attrici (3 posti disponibili)

Curriculum artistico, self tape di presentazione e, facoltativamente, un monologo recitato. La durata complessiva del video, tra presentazione e monologo, non dovrà superare i 2 minuti.

Artisti e artiste circensi (2 posti disponibili)

Curriculum artistico.

Dramaturg (1 posto disponibile)

Curriculum artistico e un estratto di un testo scritto per il teatro. L’estratto dovrà contenere una scena dialogata; non saranno presi in considerazione racconti o monologhi.

Regista (1 posto disponibile)

Curriculum artistico.