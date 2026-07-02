Estate di riprese a Torino: i set che saranno di casa in città da luglio

Saranno mesi ricchi di set in città a Torino. Tre quelli principali che si potranno vedere tra le strade e le piazze durante l’estate 2026.

"La parte lesa"

Si comincia con “La parte lesa”, lungometraggio d’esordio di Fulvio Gagliardi, è realizzato con il sostegno di Film Commisison Torino Piemonte. Una storia di redenzione personale che ruota attorno al personaggio di Enea, un giovane ai margini della società torinese coinvolto in piccole truffe per sopravvivere.

Dopo un incidente che cambia per sempre la vita di Giulia, che a causa di questo perde la vista, Enea viene travolto dal senso di colpa e che è l’avvio del suo percorso di redenzione. Il film è completamente ambientato e girato a Torino e le riprese partiranno il 3 luglio 2026, tra gli altri spazi cittadini toccheranno anche l’iconica panchina degli innamorati al Parco del Valentino, i portici di via Roma, e il pub Amarillo del quartiere di San Salvario.

Il nemico di Sherlock Holmes

Altro set di casa a Torino durante l’estate sarà quello del film sul professor James Moriarty, il nemico di Sherlock Holmes creato da Arthur Conan Doyle. Il lungometraggio che sarà firmato da Alessio Liguori verterà sulla storia delle origini. Il titolo è “Moriarty Rising: A Sherlock Holmes Tale”, ma oltre a questo poco si sa. I dettagli infatti restano ancora top secret, sia per l’ambientazione sia su chi vestirà i panni di Moriarty.

"Così all'improvviso"

Infine, si girà anche per “Così all'improvviso”, film diretto da Salvatore Allocca e le cui riprese si svolgeranno a luglio nel capoluogo sabaudo. Al centro della storia Giulia sedicenne con una famiglia che la ama e le vuole bene, con una bella casa e l’ambizione di diventare rappresentate d’istituto del suo liceo. Un futuro luminoso e perfetto che crolla quando scopre di essere sieropositiva e tutte le sue insicurezze e paure vengono a galla più grandi che mai.