Tutto pronto a Beinasco per l'edizione 2026 di Gospel sotto le stelle

Oltre 800 concerti realizzati, più di 90 coristi, 15 solisti, un corpo coreografico con 5 ballerini e 4 musicisti, guidati dalla founder e direttrice Laura Robuschi , 7 CD prodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel di tutta Italia. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati in eventi anche a scopo benefico che vedono musica e solidarietà fianco a fianco.

Una lunga storia di successi e impegno

Sono i numeri di successo dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata 29 anni fa per divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir, tante voci in libertà e diverse storie ed esperienze di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica che anche in Italia sta facendo scuola e lanciare messaggi importanti di fede, di speranza e di preghiera, che è ciò che significa il termine “gospel” (Vangelo).

Nel 2000 il Free Voices Gospel Choir ha ideato il festival “Gospel sotto le stelle®”, un format canoro tra i più importanti a livello nazionale - inconfondibile visto che da qualche anno è anche un “marchio” registrato– che ha ispirato numerose manifestazioni in tutta Italia e che giunge quest’anno alla 26° edizione.

GSLS® ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati, professionisti ed amanti della musica gospel, sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra cui: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin, Isaac Cates, Calvin Bridges, Daniel Thomas e Volney Morgan. Nei 26 anni di attività del festival, il Free Voices Gospel Choir ha anche avviato importanti collaborazioni con formazioni corali di riferimento mondiale, che da sempre si esibiscono il sabato sera, nel giorno dedicato ai gruppi e ai cori ospiti.

Domenica gran finale con il concerto live

"Ogni anno col FREE lavoriamo per alzare sempre di più il livello didattico delle nostre attività, tra seminari formativi, laboratori di vocalità, concerti e le iniziative dedicate alle nuove voci come il recente Freenguelli. Attendiamo con entusiasmo questa nuova edizione di Gospel Sotto le Stelle® per incontrare un artista internazionale davvero eccezionale come Trini Lopes Massie ed essere al fianco di Rudy Fantin alla scoperta di nuovi brani del mondo Gospel. Crediamo nella musica, capace di richiamare oltre 150 cuori appassionati su un palcoscenico e migliaia in piazza. Saremo in tanti, bluette come il colore della tunica del Free Voices Gospel Choir tutto l’anno, pronti a brillare, avvolgere e far muovere al ritmo delle nostre mani una platea ormai sempre più esigente, col talento ed il sogno che ci uniscono da 29 anni di attività col nostro FREE", ha dichiarato Laura Robuschi, Direttrice e Founder di Free Voices Gospel Choir.

Sul palco sono attesi Trini Lopes Messie - direttore, vocal coach e cantante americano, tra le più significative e profetiche voci del gospel odierno - il Maestro Rudy Fantin -pianista già noto per le sue collaborazioni con artisti di caratura mondiale tra cui Stevie Wonder, Cheryl Porter, Noa, Ian Paice, Swingle Singers, Donald Lawrence, Myron Butler, Michael Stuckey, Michelle John e Karima - che insieme alla Direttrice del Free Voices Gospel Choir Laura Robuschi, condurranno il coro e i coristi esterni partecipanti in un seminario che unirà l’attività comunitaria di studio di nuovi brani, e laboratori di coreografia, ad esperienze corali alla ricerca delle migliori sonorità.

Il workshop si concluderà con il tradizionale concerto finale LIVE e all’aperto, sotto le stelle, domenica 5 luglio alle 21 in piazza Alfieri a Beinasco, con esibizione del Free Voices Gospel Choir e del Workshop Mass Choir, diretto da Laura Robuschi.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni e per prenotare gli ultimi posti per il workshop: https://www.freevoicesgospel.com/website/