Birra artigianale, cibo, musica per il festival di Piscina

Musica dance e rock accompagneranno la quattro giorni del Piscina Beer Festival. Giunta all’11esima edizione, la manifestazione porterà in paese birra e stand gastronomici aperti tutte le sere con pulled pork, panini, agnolotti e fritto misto.

Agli impianti sportivi ‘R. Amè’, in via Buriasco 10, si inizierà stasera, giovedì 2, alle 21 per la musica dal vivo con la band The Good Guys. Venerdì 3 dalle 20 saranno invece i ‘Giovani Emergenti’ a esibirsi: “Sono ragazzi che frequentano una scuola di musica del maestro Nadir Bertone, che è di Piscina. Vogliamo dargli la possibilità e l’occasione di esibirsi su un palco e fare questa esperienza”, spiegano dalla Pro loco. A seguire, intorno alle 22, Live Disco Dance con ABCD Show Party Band.

Sabato 4 alle 15 si partirà con il torneo di Green Volley e verranno aperti gli stand gastronomici. Dalle 20 sarà il momento del rock con Elektra Rock Band e dalle 22 Dj Set con ‘Tutti a 90 Summer Tour 2026’.

Domenica 5 alle 9, con l’apertura degli stand, inizieranno i tornei di Green Volley, calcio e tennis. Alle 10 si terrà l’esibizione e la gara di barbecue del gruppo ‘Fire and Flame BBQ Team’. In serata torna il rock per un tributo a Vasco Rossi con Vascocollection e Andrea Braido, ex chitarrista del cantante, come special guest.

Per informazioni è possibile contattare il 335 6237449, il 339 2213719, il 328 9189693 o il 339 6040546.