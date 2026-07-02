Per le manifestazioni carignanesi si apre la strada della coprogettazione

Il Comune di Carignano guarda alle prossime manifestazioni cittadine, da organizzare secondo nuovi criteri e da impostare secondo nuove modalità di affidamento dell’incarico. La Giunta ha scelto di avvalersi della coprogettazione, procedura di evidenza pubblica con cui conta di arrivare in tempi brevi all’individuazione del partner (o dei partner) con cui realizzare, attraverso la stipula di un’apposita convenzione triennale, gli eventi promossi dal Comune a cadenza annuale, a partire da quelli principali e storici, cioè la Sagra del Ciapinabò (a ottobre), il Carnevale, Fiori & Vini (a maggio).



Il 1° luglio è stato quindi pubblicato l’Avviso per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare un percorso condiviso, finalizzato alla programmazione, organizzazione e realizzazione non solo degli eventi più importanti ma anche di altre iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative ed enogastronomiche

Per rendersi ufficialmente disponibili gli interessati hanno tempo fino a venerdì 7 agosto. Gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso possono presentare la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati nella documentazione reperibile sul sito del Comune. Bando completo, allegati: e ulteriori informazioni: www.comune.carignano.to.it.



L’intenzione dell’Amministrazione comunale è avviare una collaborazione stabile con un Ente del Terzo Settore, valorizzandone competenze ed esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di interesse pubblico, al fine di promuovere il territorio, le tradizioni locali e la partecipazione della comunità. A sottolinearlo è il sindaco Giorgio Albertino: “La nostra precisa volontà, come abbiamo detto in questi mesi in più occasioni, è garantire continuità, qualità e innovazione nella programmazione e nella realizzazione delle manifestazioni facendo leva sul coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni e delle realtà presenti sul territorio. La coprogettazione è proprio lo strumento idoneo per portare avanti questa nostra idea”.



Nello specifico, si tratterà di definire un progetto relativo alla programmazione e realizzazione delle tre manifestazioni annuali e storiche del Comune oltre ad eventuali eventi turistico-culturali da svolgersi sul territorio del Comune di Carignano per il periodo che va dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, con facoltà per l’Amministrazione comunale di disporre una proroga per un ulteriore periodo di tre anni.

La finalità è gestire, organizzare e promuovere le manifestazioni cittadine attualmente consolidate e promosse dal Comune di Carignano, quali il Carnevale, Fiori e Vini e la Sagra del Ciapinabò. L’ETS selezionato dovrà inoltre collaborare conl'Amministrazione comunale alla progettazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori iniziative di carattere sportivo, culturale, turistico o promozionale che l'Amministrazione ritenga di mettere in campo inserendole nella programmazione annuale, fino a un massimo di due manifestazioni aggiuntive per ciascun anno di durata della convenzione. Tali iniziative saranno individuate e definite con congruo anticipo attraverso un percorso condiviso.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. La procedura si articolerà in tre fasi distinte: • Fase A - Selezione: Pubblicazione dell'Avviso sul portale istituzionale del Comune di Carignano, ricezione delle buste e valutazione dei requisiti formali e dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice. • Fase B - Co-progettazione di dettaglio: Sessioni di tavolo tecnico con uno o più soggetti ammessi alla coprogettazione, individuati dall'AC all'esito della procedura selettiva, finalizzate all'esame critico delle proposte presentate e alla definizione condivisa del progetto definitivo, degli aspetti logistici e organizzativi, nonché delle modalità di sostegno economico e di attuazione delle attività. • Fase C - Stipula: Approvazione degli atti e sottoscrizione della Convenzione finale di collaborazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 1. La candidatura, pena l’esclusione, deve pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 7 agosto 2026. 2. È ammessa esclusivamente la consegna nelle seguenti modalità: tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.carignano.to.it ; in formato cartaceo tramite consegna a mani direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura.