Tutto pronto a Moncalieri per la Notte Bianca dei Saldi

Con l'inizio di luglio vive il suo momento clou Moncalieri d'Estate, la rassegna di eventi diffusi che accompagnano la città del Proclama tra incontri, spettacoli, divertimento e iniziative.

"La risposta di queste prime settimane ci dice che Moncalieri d'Estate è ormai un appuntamento che la città sente suo: piazze piene, borghi animati, famiglie e curiosi che si incontrano sotto le stelle", dichiara l'Assessora alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi. "Questa è l'idea di cultura che abbiamo in mente: diffusa, accessibile, capace di tenere insieme grandi nomi e realtà del territorio. E le prossime settimane non saranno da meno: dalla festa di Borgo San Pietro in avanti fino a metà luglio continueremo a riempire l'estate di occasioni per stare insieme".

Sabato torna la Notte Bianca dei Saldi

Sabato 4 luglio come da tradizione il centro storico resta sveglio fino a tardi e si trasforma in una festa diffusa, grazie alla Notte Bianca dei Saldi.

dalle 18 la Notte dei Rosati al Giardino delle Rose

dalle 20.30 giocolieri e maghi itineranti in via San Martino

in via San Martino dalle 21 dj set in Piazza Vittorio Emanuele II

in Piazza Vittorio Emanuele II e in Borgo Navile la Festa Irlandese (sabato a cena, domenica a pranzo e cena).

Viste guidate serali al Real Collegio Carlo Alberto

Ma sarà anche una notte di cultura: per l'occasione il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri apre in via eccezionale le sue porte con due visite guidate serali a partire dalle 19: un percorso di circa un'ora tra le sale più rappresentative e gli spazi normalmente non accessibili, alla scoperta della storia, dell'architettura e dei piccoli segreti che abitano il Collegio.