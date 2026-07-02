Agliè, torna “CALICI - Gusto è Cultura” giunto all’11a edizione

Torna sabato 11 luglio in Piazza Castello "CALICI – Gusto è Cultura", uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate canavesana. Giunta all'11ª edizione, la manifestazione riunirà 90 produttori vitivinicoli e 18 protagonisti dell'eccellenza gastronomica piemontese tra Maestri del Gusto Slow Food, chef e artigiani del settore agroalimentare, in una serata dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso vino, cultura e spettacolo.

L'evento è organizzato dall'Amministrazione comunale di Agliè, nell'ambito del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane, con l'abituale direzione di Daniele Lucca di Wine Voice Podcast e la collaborazione della Pro Loco di Agliè.

Saranno 90 le aziende vitivinicole presenti negli spazi espositivi della manifestazione. Accanto ai produttori canavesani del Consorzio di Tutela Vini Caluso, Carema e Canavese e ai Giovani Vignaioli Canavesani, saranno presenti alcuni ospiti d'onore del panorama vitivinicolo piemontese: i migliori produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Villa Guelpa con i Nebbioli del Lessona DOC e del Sizzano DOC e Giuliano Bosio, custode dei vitigni autoctoni valsusini Baratuciat e Bequet.

Ad accompagnare le degustazioni enologiche saranno 18 protagonisti dell'eccellenza gastronomica piemontese tra Maestri del Gusto Slow Food, chef, aziende agricole e realtà artigianali del territorio canavesano. Tra le novità dell'edizione 2026 figura la compagine femminile di cucina dello storico Ristorante La Luna di San Giorgio Canavese. Da Fontanetto Po (VC) arriverà l'Azienda Agricola BIO Riso Scagliotti, eccellenza del riso vercellese nel mondo, premiata da Gambero Rosso come Top Italian Food, con la chef Bruna Valdano che proporrà durante la serata una selezione di risotti gourmet.

Sarà inoltre presente la rinnovata condotta Slow Food Canavese, promotrice della filosofia del "buono, pulito e giusto", con proposte gastronomiche a km 0 e degustazioni didattiche gratuite dei migliori oli EVO piemontesi presenti nella Guida Slow Food. Altre degustazioni di pregiato Olio EVO verranno offerte allo stand di ASS.P.O.

Non mancheranno i liquori, i distillati, i vermouth artigianali territoriali, la birra artigianale e uno stand di mixology canavesano.

Dal punto di vista logistico, la principale novità di CALICI 2026 sarà la nascita della Piazzetta dei Primi in Piazza Mautino, a pochi passi da Piazza Castello. Risotti e paste fresche ripiene, tra le proposte gastronomiche più apprezzate dal pubblico nelle passate edizioni, avranno così uno spazio dedicato. La nuova area contribuirà inoltre a distribuire meglio i flussi dei visitatori e a rendere più agevole l'accesso agli stand di Piazza Castello.

Anche quest'anno la manifestazione proporrà un percorso che unisce degustazione, racconto del territorio e spettacolo dal vivo.

Alle ore 22.00 il programma proporrà il concerto degli Gnù Quartet, ensemble di fama internazionale che nel corso della propria carriera ha collaborato con artisti come De Gregori, Diodato, Ermal Meta, Negramaro, Subsonica e Afterhours. Un concerto capace di fondere musica classica e pop-rock in uno spettacolo coinvolgente e originale.

Prima e dopo il concerto, il DiscoVintage Experience DJ Set accompagnerà il pubblico con selezioni rigorosamente in vinile, mentre gli speaker dell'Associazione DiscoVintage racconteranno la manifestazione in diretta su Radio VisiOnAir nello speciale Radio Live Calici.

Noto al grande pubblico per la conduzione di Linea Verde e Camper su RAI 1, l'amatissimo Peppone Calabrese sarà ancora una volta una presenza immancabile e molto attesa a Calici. In qualità di direttore del Festival della Reciprocità di Tre Terre Canavesane e appassionato narratore dell'Italia più autentica, porterà il suo sguardo e la sua esperienza in un appuntamento che si preannuncia ricco di storie, sapori e territori.

La manifestazione sarà preceduta, come da tradizione, da "ANTEPRIMA CALICI" in programma giovedì 9 luglio ad ingresso libero, con l'abituale incontro pubblico che proporrà un approfondimento con alcuni importanti protagonisti nazionali del settore eno-culturale. L'incontro avrà per titolo:

“IL VINO COME CULTURA DEL TERRITORIO: tra identità, mercato e responsabilità. Dal Piemonte al mondo”

a cui seguirà una degustazione comparativa di grandi vini con chiusure alternative al sughero in collaborazione con Guala Closures.

Con l'undicesima edizione, CALICI – Gusto è Cultura si conferma tra gli appuntamenti di riferimento dell'estate piemontese dedicati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce degustazione, approfondimento e spettacolo dal vivo.

INFO PER IL PUBBLICO – Sabato 11 luglio

Apertura cancelli: ore 19.30

Biglietto ingresso area degustazioni e spettacoli: € 8

Comprende: calice in vetro e sacca porta-calice e ingresso al concerto.

calice in vetro e sacca porta-calice e ingresso al concerto. Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni

Ticket degustazione gastronomica per i minori

Pagamenti accettati

Ingresso: online, bancomat e carte di credito

online, bancomat e carte di credito Casse interne: contanti, Satispay, bancomat e carte di credito

contanti, Satispay, bancomat e carte di credito Per evitare le code ai varchi di ingresso e alle casse interne è possibile acquistare online sia gli ingressi sia le degustazioni durante la serata: https://linktr.ee/aglie

In caso di rischio maltempo, verranno fornite indicazioni in tempo reale sulle pagine FB: caliciaglie e IG: Calici_gustoecultura