Ferragosto tragico, in via Quarello: incendio in un edificio di 10 piani, un morto

Una serata di Ferragosto nel segno della paura, quella di ieri in via Quarello 22. Per cause ancora da ricostruire, insieme alla dinamica, è infatti scoppiato un incendio che ha interessato un palazzo di dieci piani a Mirafiori Sud.



Sul posto si è reso necessario l'intervento di numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno evacuato per precauzione alcune delle persone che si trovavano negli alloggi vicini al rogo. Purtroppo, però, è stata trovata una persona di 95 anni deceduta all'interno dell'abitazione coinvolta dal fuoco. Non si esclude che si sia trattato di un atto volontario.



Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda