Moncalieri, gli incivili sporcano e vandalizzano i giardini di via Juglaris

D'estate, con il caldo e i cattivi odori che ne conseguono, sporcare a vandalizzare le aree verdi diventa un problema non solo di decoro pubblico. Eppure gli incivili non vanno mai in vacanza. A Moncalieri c'è chi si è divertito a rovinare e sporcare i giardini di via Juglaris.

Tra via Juglaris e via Pasubio

Rovinate alcune fioriere, bottiglie di vetro e rifiuti sparsi ovunque, cestini stracolmi e immondizia sparsa a terra dappertutto. Non è un bello spettacolo e sono state inevitabili le lamentele dei residenti della zona. Con alcuni che hanno contattato anche il Comune per chiedere che si intervenga al più presto per restituire decoro e pulizia all'area. E problemi sono stati segnalati anche nei giardinetti di via Pasubio, tra panchine rotte, giochi vandalizzati e oggetti di ogni genere abbandonati.

I problemi ai giardini Cavallo

Una situazione poco piacevole, come testimonia la foto qui sopra, anche nel giardino dedicato a Giorgio Cavallo, in via Cavour. Cestini della spazzatura strapieni, l'area circostante trasformata in una mini discarica. Cartacce e rifiuti sparsi in ogni dove, che chiamano in causa l'inciviltà di alcuni (forse quei giovani che la notte tirano tardi), ma anche lo svuotamento dei cestini, che andrebbe fatto più di frequente almeno in questo periodo.