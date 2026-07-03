venerdì 03 luglio
Metropolitan Art 11, alle Vallette in scena l'11^ edizione del progetto multidisciplinare
Metropolitan Art 11, alle Vallette in scena l'11^ edizione del progetto multidisciplinare
Leggi le ultime di: Cultura e spettacoli
 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 03 luglio 2026, 07:00

Metropolitan Art 11, alle Vallette in scena l'11^ edizione del progetto multidisciplinare

La presentazione del programma questa sera alle Officine Caos

Metropolitan Art 11, alle Vallette in scena l'11^ edizione del progetto multidisciplinare

Le Officine CAOS inaugurano Metropolitan Art 11, l’undicesima edizione del progetto multidisciplinare che da oltre un decennio connette il quartiere Le Vallette al resto della città attraverso arte contemporanea, performance, laboratori e percorsi partecipativi. Un programma che intreccia formazione, ricerca, produzione artistica e azioni sul territorio, coinvolgendo cittadini, giovani artisti, scuole, presidi culturali e realtà sociali della Circoscrizione 5.

L’inaugurazione questa sera alle ore 19 presenta al pubblico il programma completo di Metropolitan Art 11 e la pubblicazione editoriale dedicata alla decima edizione, testimonianza del lavoro svolto negli anni e della capacità del progetto di generare coesione sociale attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.

Metropolitan Art è un ponte tra arti performative e arti visive: un viaggio che attraversa musei, spazi pubblici, residenze, scuole e luoghi di comunità, trasformando la città in un laboratorio diffuso. Anche quest’anno il progetto è guidato da Stalker Teatro, in collaborazione con compagnie attive a livello nazionale, e si sviluppa attraverso laboratori, performance, visite guidate, percorsi di formazione e nuove produzioni artistiche.

La serata inaugurale sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza, con presentazione dei contenuti, dialogo con gli artisti e rinfresco conviviale.


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium