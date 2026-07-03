Festival dei Saperi, a Balangero un tuffo nel Medioevo con "Castrum Berengarii"

Basterà varcare le vie del centro storico per fare un salto indietro di secoli. Cortei storici, accampamenti, antichi mestieri, musica e degustazioni daranno vita a "Castrum Berengarii – Balangero dal Medioevo ad oggi", in programma sabato 11 e domenica 12 luglio. L'iniziativa, inserita nel Festival dei Saperi dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta delle origini del paese.

L'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Balangero, riportando al centro le sue radici medievali attraverso una rievocazione diffusa che coinvolgerà l'intero centro storico. Cortei in costume, accampamenti di arcieri, antichi mestieri, giochi della tradizione, conferenze, mostre, concerti e visite guidate offriranno un'occasione per riscoprire la storia locale e il suo legame con il territorio. «Ogni comunità costruisce il proprio futuro anche attraverso la conoscenza della propria storia. Manifestazioni come "Castrum Berengarii" permettono di riscoprire le origini del nostro paese e di far conoscere un patrimonio storico e culturale che merita di essere valorizzato. Questo evento è anche il frutto della collaborazione tra associazioni, volontari e Amministrazione comunale: a tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno e la disponibilità con cui hanno contribuito alla sua realizzazione», evidenzia il sindaco Franco Romeo.

La manifestazione prenderà il via sabato 11 luglio, alle 18, con la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, accompagnata dai canti gregoriani diretti dal maestro Merletti. Alle 19 aprirà l'accampamento medievale in Cascina Bo, mentre alle 21 la piazzetta di via Chiesa ospiterà una conferenza dedicata alle origini medievali di Balangero, curata dal circolo "La Pianca" e accompagnata dagli interventi musicali del Nuovo Corpo Musicale di Balangero. Il programma entrerà nel vivo domenica 12 luglio. L'accampamento in Cascina Bo aprirà alle 9, mentre alle 10 in piazza Municipio si terranno la presentazione dei gruppi storici e la partenza del corteo per le vie del centro. Alle 11 partirà, sempre da piazza Municipio, la prima visita guidata ai ruderi del Castello di Balangero, replicata poi alle 15. Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli, con il laboratorio creativo per bambini in programma alle 14 nel Sim di via Alberti. Alle 16 il Nuovo Corpo Musicale di Balangero proporrà un concerto nel Sim di via Alberti, prima del torneo di tiro con l’arco antico, previsto alle 16.40 in Cascina Bo. Alle 17,30 la musica tornerà protagonista con l'intrattenimento itinerante del Nuovo Corpo Musicale, mentre alle 18,30 sono previste le premiazioni dei tornei e il saluto dell'Amministrazione comunale.

Ad arricchire il fine settimana saranno gli antichi mestieri, i giochi della tradizione, le sfilate in costume, gli accompagnamenti musicali, le visite guidate al Castello, le mostre di pittori locali e le degustazioni dei prodotti simbolo della tradizione balangerese, dalle öfele alla Torta di San Giacomo, fino ai crostini di turgia, proposti nelle piazze e nei cortili del paese.



