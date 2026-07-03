Al debutto la festa estiva di San Pietro Val Lemina

Sport, cibo e musica in programma per la prima edizione di San Pietro d’Estate, una nuova proposta della Pro loco per attirare tutti in paese da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Tutto si svolgerà in piazza Piemonte e inizierà stasera, venerdì 3, alle 17 con il gran torneo di Green Volley, la cena e la Pmi Band, per un tributo a Vasco e Max Pezzali. Da mezzanotte via alla festa anni 90-2000 con Dj Mr Salo.

Nel pomeriggio di sabato 4 partirà la gara di bocce a coppie alla baraonda e proseguirà il torneo Green Volley. Oltre alla cena, in serata ci sarà l’Ensonica Festival con Bruno Power, Marco Gandolfo e Davide Audisio.

Domenica 5 i cori delle vallate circostanti si esibiranno per le vie del paese. Dopo il pranzo le associazioni sportive del territorio saranno disponibili per prove e giochi: “Vengono a far conoscere i loro sport, curling, tennis, ping pong, basket, tiro arco, danza sportiva, il maggior numero di persone possibile, adulti e specialmente bambini”, spiega Marco Riva, della Pro loco. Nel pomeriggio si potrà assistere alle prove di tiro con la balestra e all’esibizione della scuola di ballo ‘La Rosa dei Venti’. Alle 17 è prevista la fase finale del torneo di Green Volley e, a seguire, cena e serata con la grande orchestra ‘Polidoro Group’.

È gradita la prenotazione per la partecipazione a tornei, gare e pasti, soprattutto per la grigliata di carne da asporto e il pranzo della domenica, contattando il 342 3515872 o il 333 2076581.