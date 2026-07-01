Star plus, prosegue il viaggio del bus notturno a chiamata della movida torinese

Dopo i primi mesi di test, prosegue la sperimentazione di Star Plus, il nuovo bus notturno pensato per il popolo della movida che vuole godersi la serata senza pensare a parcheggi, benzina, alcol test e via dicendo. Dal 3 aprile il pullman, messo a disposizione da GTT e Comune di Torino, ha portato oltre 1.200 passeggeri. Più di 6.000 persone hanno interagito con l’app Wetaxi nei weekend di servizio. Un pubblico in larga parte giovane, con un’età media intorno ai 30 anni.

Come funziona

Ma come funziona? La navetta “a chiamata” il venerdì e il sabato (o Festività), dalle 23 alle 5 si propone di riaccompagnare a casa il popolo della notte. Il sistema introduce un modello di mobilità su prenotazione. L’utente seleziona fermata di partenza e arrivo tramite l'applicazione, prenota la corsa e acquista il titolo di viaggio. Tutte le informazioni sul percorso sono disponibili direttamente sullo smartphone.

Il servizio funziona con logica “stop to stop”. Le navette collegano le fermate GTT attraverso percorsi dinamici generati in tempo reale in base alle richieste ricevute. Gli algoritmi ottimizzano i tragitti e consentono la condivisione del viaggio tra più passeggeri, garantendo un uso efficiente dei mezzi e una maggiore integrazione con il trasporto pubblico esistente.

La tariffa varia in base al numero di passeggeri a bordo: più il viaggio viene condiviso, più il costo si riduce per ciascun utente. La zona di servizio è compresa tra corso Regina Margherita, il Po, corso Rosselli, corso Dante, corso Ferrucci e corso Francia (ma si potranno anche estendere i percorsi).

I commenti

"La proroga - spiega Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti di Torino - ci consentirà di raccogliere ulteriori dati, valutarne l'impatto sulla mobilità urbana e continuare a migliorare un servizio che risponde alle esigenze di spostamento dei cittadini". “Il sistema di trasporto pubblico sta evolvendo attraverso soluzioni che si affiancano alla rete esistente e ne rafforzano la capacità di risposta. La sperimentazione consente di migliorare il servizio nelle fasce notturne, dove la domanda è più variabile, introducendo strumenti di gestione dinamica della flotta e della domanda. " aggiunge Guido Mulè, Amministratore Delegato di GTT.



