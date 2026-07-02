Almeno altri due mesi di lavori per il Ponte sul Pellice: si cerca di chiudere per la Sagra dei Pescatori

Ci vorranno almeno ancora un paio di mesi per poter tornare a transitare normalmente sul Ponte Pellice, tra Villafranca Piemonte e Vigone. In molti si sono lamentati della lentezza dei lavori e dell’assenza di operai sul cantiere per diverso tempo. Mentre le code ai semafori non mancano.

Dalla Città Metropolitana di Torino, proprietaria della strada e appaltatrice dei lavori, spiegano: “Come in tutti i cantieri ci sono stati alcuni ritardi nella fornitura dei materiali. Adesso, per esempio, sono attese le protezioni laterali. Questi lavori dovrebbero chiudersi entro fine luglio, massimo inizio agosto e il cantiere verrà poi ribaltato sull’altra corsia”. Tempi molto più lunghi di quelli ipotizzati dal Comune di Villafranca Piemonte, che confidava in un paio di mesi: “Un paio di mesi ci vogliono per corsia – precisano dalla Città Metropolitana –. Il Comune ci ha chiesto, se possibile di chiudere per la Sagra dei Pescatori di fine settembre. L’impresa lavorerà almeno una parte di agosto e speriamo di riuscirci”.