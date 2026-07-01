Dal 4 luglio al via la regolamentazione degli accessi alla SP50 del Colle del Nivolet

Prenderà il via sabato 4 e domenica 5 luglio il primo fine settimana di regolamentazione degli accessi al Colle del Nivolet per la stagione 2026. Da giovedì 2 luglio sarà attivo il portale dedicato nivoletcard.pngp.it, attraverso il quale sarà possibile acquistare la NivoletCard e prenotare gratuitamente il posto sulle navette.

Il tratto finale della SP50, dal Lago Serrù alla Piana del Nivolet, sarà accessibile a un massimo di 350 veicoli al giorno, motocicli compresi, tramite prenotazione online e acquisto della NivoletCard al costo di 10 euro. Sul medesimo portale sarà possibile prenotare gratuitamente il servizio di navette.

La regolamentazione sarà in vigore nei fine settimana di luglio, dal 27 luglio al 30 agosto tutti i giorni e anche nei primi due fine settimana di settembre, in considerazione del crescente afflusso registrato negli ultimi anni anche a stagione avanzata.

Il calendario prevede inoltre due giornate di chiusura totale della strada al traffico privato: il 25 luglio per il Fitwalking Day e il 21 agosto, quando il Nivolet ospiterà un evento transfrontaliero del progetto europeo Interreg BiodivTourAlps.

Tra le novità di quest'anno figurano il raddoppio delle corse giornaliere da Locana (due corse di andata la mattina, e due di rientro il pomeriggio), che saranno gratuite tutti i giorni, ma con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sempre tramite il portale nivoletcard.pngp.it, e l'attivazione di un punto Wi-Fi gratuito presso il parcheggio di Chiapili Inferiore, pensato per facilitare l'acquisto della NivoletCard prima della salita verso il Serrù e incentivare l'utilizzo del trasporto collettivo come alternativa all'auto privata. Navette gratuite dirette al Nivolet, con accesso libero fino a capienza dei posti, partiranno anche durante la giornata dal parcheggio dei Chiapili e da quello del Serrù. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili alla pagina dedicata del sito del Parco https://www.pngp.it/nivolet .

Il progetto di regolamentazione è reso possibile grazie all’accordo tra Parco Nazionale Gran Paradiso, Città Metropolitana di Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche.