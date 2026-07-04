Polizia recupera in un campo rom di Mirafiori 5 bici da corsa dal valore di oltre 30mila euro

La Polizia recupera in un campo sinti di Mirafiori cinque bici da corsa di valore, restituendole ai proprietari. I poliziotti sono intervenuti all'interno di un area della zona di Torino sud, dove hanno trovato alcune biciclette di ingente valore, appartenenti a corridori professionisti che ne erano stati derubati. In particolare, i poliziotti si erano recati Mirafiori su segnalazione da parte della Questura di Cuneo che aveva geolocalizzato uno dei velocipedi.

Bici rubata a Cuneo

Il mezzo era stato rubato lo scorso 28 giugno nel capoluogo cuneese, dove era in atto una gara ciclistica. Le Volanti hanno effettuato numerosi giri di perlustrazione nella zona segnalata, fin quando hanno notato un uomo addentrarsi a bordo di una bicicletta da corsa all'interno di un campo rom, in corso Unione Sovietica. Il malvivente, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga abbandonando sul posto il mezzo, che è stato poi immediatamente recuperato.

A seguito dell'ispezione dell'ampia area, dietro alcune roulotte, sono state rinvenute altre 4 biciclette da corsa. Il valore complessivo del bottino era di circa 30.000 €: le bici sono state restituite ai relativi proprietari.



