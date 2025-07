Blitz di Extinction in Comune con bandiere pro-Pal: "Basta accordi con Israele" [FOTO E VIDEO]

Blitz di Extinction in Comune con bandiere pro-Pal

Blitz di Extinction Rebellion davanti al Comune di Torino. Gli attivisti per l'ambiente sono saliti sulla facciata di Palazzo Civico, affiggendo lo striscione "Torino 2030. Guerra o clima", oltre a mettere bandiere della Palestina sulle statue.

"Basta accordi con stati genocidi"

Altri, a terra, reggevano invece la scritta "Basta accordi con stati genocidi". Sul posto è giunta la Polizia, che ha identificato i manifestanti.

Stop ad accordi con Israele

"Siamo qui - spiegano - per dire basta a qualsiasi accordo con Israele".

"Mercoledì - proseguono gli Extinction - si voterà una mozione di Sinistra Ecologista, M5S e una parte del PD per chiedere lo stop di qualsiasi accordo con questo Stato genocida: noi crediamo sia importante approvarlo, come accaduto in diversi Città a livello italiano e Regione".

"Guerra produce il 5% delle emissioni"

"Torino deve fare tutto ciò che è necessario per promettere di azzerare le emissioni entro il 2030: il settore militare produce il 5% delle emissioni globali totali" concludono gli Extinction Rebellion.