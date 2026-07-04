Rifiuti abbandonati dopo la grigliata, sfogo del sindaco di Mattie: "Non accendete fuochi, rischio incendio"

Incivili in azione a Mattie. La denuncia arriva dal sindaco Marina Pittau, che in un lungo sfogo chiede ai turisti in fuga dal gran caldo di avere rispetto del paese valsusino. Ieri un incendio di grande dimensioni è divampato in Borgata Vallone, bruciando un'ampia parte di vegetazione, complice anche il secco nei boschi e prati determinato dalle alte temperature delle scorse settimane. Le fiamme si sono estese lungo il costone, arrivando a lambire anche una zona residenziale.

"Rispetto per le nostre montagne"

Al fatto, si aggiunge anche l'inciviltà di alcun "merenderos", che hanno deciso di accendere dei falò per fare una grigliata. Il risultato? "Hanno lasciato un immondezzaio" chiarisce il primo cittadino, per poi proseguire: "Ora credo che abbiamo bisogno di riflettere e aver rispetto per le nostre montagne".

"Non sono - prosegue - un parco di divertimenti: c'è un ecosistema che sta in piedi grazie al lavoro quotidiano di ognuno di noi che ci abitiamo 365 giorni all'anno". L'invito del primo cittadino è di aver rispetto della montagna e del paesaggio, ma soprattutto di non accendere fuochi " per nessuna ragione, neanche nelle aree attrezzate: il rischio incendi è troppo elevato".