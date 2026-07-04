Stop a vandali e furbetti, via ai controlli alla piscina Colletta

Con la riapertura estiva della piscina Colletta sono riprese anche le azioni di controllo da parte delle forze dell’ordine impegnate sul territorio: nella fattispecie Polizia Municipale e Carabinieri.
Municipale in azione
Questa mattina il gruppo cinofilo della Polizia Municipale ha attivato una serie di controlli sia all'ingresso che sul piano vasca della struttura per prevenire situazioni critiche.
“I controlli, così come concordato con gli assessori alla Sicurezza e allo Sport, Marco Porcedda e Domenico Carretta - spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, continueranno anche nelle prossime settimane in modo da consentire agli utenti di godersi in tranquillità la nuova piscina”.