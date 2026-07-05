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Cronaca | 05 luglio 2026, 12:01

A Torino trovato 20enne con ecstasy, ketamina e hashish

Nell'appartamento di Campidoglio rinvenute grosse quantità di droga

A Torino trovato 20enne con ecstasy, ketamina e hashish

A Torino ventenne italiano in manette per spaccio. Gli agenti della Volante sono intervenuti in un palazzo del quartiere Campidoglio, dove lungo le scale era stato trovato un sacchettino con delle pasticche verdi. Sul posto, hanno altresì rinvenuto il sacchetto in plastica e degli involucri contenente polvere bianca.

Le attenzioni dei poliziotti si sono concentrate su un appartamento, ove abitava l’uomo poi arrestato. All'interno sul comodino della stanza da letto e sulle mensole hanno trovato alcuni dispositivi usati comunemente per consumare droga, ancora sporchi di una sostanza polverosa.

La droga

Nel corso della perquisizione, è stato trovato un sacchetto contenente ketamina, due frammenti di hashish e diverse bustine in plastica di piccole dimensioni uguali a quelle rinvenute nelle scale. Complessivamente, sono state sequestrate cinquantadue pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di ketamina e quindici grammi di hashish, oltre al materiale utile al confezionamento delle dosi e alla somma contante di 155 euro.

redazione

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