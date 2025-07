Torino celebra Frassati con una permanente: "Piergiorgio sia esempio ai giovani per gioia e realismo"

Presenti al taglio del nastro le nipoti di Frassati, Giovanna e Maria Grazia Gawronska. "Frassati - ha sottolineato il Cardinale Roberto Repole - è un giovane Santo torinese conosciuto in tutto il mondo: era arrivato il momento di onorarlo come si deve, proprio nella nella sua città natale". "Come chiesa - ha aggiunto - siamo in un momento di transizione, così come l'umanità. Cambiano le forme, ma questo non vuol dire che cambi la realtà. Il fatto che ci sia in città un luogo diventi ospitale per qualcosa di vivo e di vitale, mi sembra un motivo di grande gioia".

