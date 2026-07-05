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Cronaca | 05 luglio 2026, 18:15

Sterpaglie in fiamme a lato della Tangenziale: vigili del fuoco in azione

Il rogo divampato all'altezza di Tetti Neirotti

Sterpaglie in fiamme a lato della Tangenziale di Torino, poco dopo lo svincolo di Sito all'altezza di Tetti Neirotti. Complice il gran caldo delle ultime settimane che ha completamente seccato la vegetazione a bordo strada, è divampato un piccolo rogo: sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nel tratto si registra qualche rallentamento gestito dalla Polizia Autostrale.

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