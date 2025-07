Lavoratori in nero e segnaletica stradale assente nei cantieri: oltre 27mila euro di multe

Controlli dei Carabinieri sulla sicurezza in due cantieri edili nelle valli di Lanzo: oltre 27mila euro di multe a due ditte. I militari, insieme al personale del Comparto Tutela Lavoro e tecnico dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Torino, hanno concentrato la loro attività ispettiva in questa vallata del Torinese.

Nel secondo cantiere la ditta non era in possesso della patente e crediti. Non era stato inoltre redatto il Piano Operativo di Sicurezza, né la visita medica e la formazione a due lavoratori trovati ad operare in cantiere “in nero”, senza regolare contratto di lavoro.