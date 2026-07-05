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S. Rita / Mirafiori | 05 luglio 2026, 17:20

Alberi, panchine, attrezzi fitness: nasce un nuovo giardino a Mirafiori nord

L'area da 723 metri quadrati collega le scuole del quartiere e completa la riqualificazione prevista dal Pec

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Un'area verde pensata per famiglie, bambini e residenti, ma anche un intervento che punta a rendere il quartiere più accessibile e sicuro. Nell'ambito di un Piano Esecutivo Convenzionato prende forma un nuovo giardino pubblico attrezzato di circa 723 metri quadrati nell'isolato compreso tra via Castelgomberto, l'interno 213 di via Guido Reni e via Monte Novegno. L'area, attualmente nella fase conclusiva del collaudo, rappresenta uno dei tasselli della riqualificazione prevista per Mirafiori.

Un giardino che dialoga con le scuole

Il nuovo spazio verde è stato progettato in continuità con le aree esterne dei vicini plessi scolastici: l'Istituto comprensivo statale "Ezio Bosso", la scuola dell'infanzia "Rita Levi Montalcini" e il nido comunale "Dumbo".

La connessione tra le diverse aree è affidata anche alla nuova vegetazione, con alberi disposti in piccoli boschetti che creeranno zone d'ombra e una continuità paesaggistica tra il giardino pubblico e gli spazi verdi già esistenti.

Panchine, fitness e giochi per tutte le età

Il progetto non si limita alla realizzazione di un'area verde. Il giardino è stato infatti attrezzato con panchine, illuminazione pubblica e percorsi di accesso realizzati con pavimentazione autobloccante per garantire una fruizione agevole.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sport all'aria aperta. Sono stati installati attrezzi fitness utilizzabili da persone di diverse fasce d'età, compresi nuovi strumenti pensati appositamente per i più piccoli, con l'obiettivo di incentivare il movimento in uno spazio aperto e inclusivo.

Più sicurezza per pedoni e residenti

L'intervento ha interessato anche la viabilità della zona. Sono stati realizzati tre nuovi attraversamenti pedonali corredati da protendimenti dei marciapiedi per aumentare la sicurezza degli utenti della strada e da percorsi tattili destinati alle persone con disabilità visiva.

Contestualmente è stato rifatto il manto stradale di un tratto di via Castelgomberto insieme alla nuova segnaletica orizzontale, mentre i marciapiedi e le pavimentazioni dell'isolato sono stati riqualificati anche attraverso interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

La riqualificazione è stata sviluppata seguendo i principi del Piano di Resilienza Climatica della Città di Torino, che punta ad aumentare la presenza di verde, migliorare la qualità degli spazi pubblici e rendere i quartieri più vivibili e sostenibili.

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Un giardino che dialoga con le scuole

Philippe Versienti

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