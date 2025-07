Caos ingorghi e malasosta, arriva un doppio senso unico in zona ospedale

Cambia la viabilità nel quartiere Lingotto. Via Tepice e via Alassio, nel tratto compreso tra via Genova e via Cherasco, saranno presto interessate da un nuovo piano di circolazione a senso unico.

La decisione chiesta da tempo dai residenti

Una decisione sollecitata da mesi dai residenti e finalmente accolta dal settore Viabilità del Comune, con l'obiettivo di decongestionare il traffico e provare a intavolare un discorso per i problemi legati alla sosta selvaggia.

“La gente parcheggia ovunque, già alle 8.30 del mattino è impossibile trovare poste spalle delle Molinette”, spiega il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta. “In via Cherasco le auto in doppia fila sono la norma. Questo intervento è diventato urgente”.

Senso unico in due direzioni distinte

La proposta prevede l’introduzione del senso unico in due direzioni distinte: via Alassio diventerebbe a senso unico da via Cherasco verso via Genova, mentre via Tepice lo sarebbe da via Genova verso via Cherasco. Per attuare il cambiamento sarà necessario installare nuova segnaletica verticale e orizzontale.

Non solo: anche il parcheggio Gtt Bacigalupo, situato nei pressi di piazza Bozzolo, è sotto osservazione. Attualmente l’accesso avviene solo da inizio piazza Bozzolo, ma spesso è proprio in quel punto che si formano code e ingorghi. Per altro anche per gli stessi bus. “Andrebbe ripensato l’ingresso, spostandolo all’angolo con via Ventimiglia, in fondo al parcheggio”, suggerisce Loi.

Obiettivo ridurre gli intasamenti agli incroci

Il nuovo assetto viario punta a ridurre gli intasamenti agli incroci e a rendere più fluida la circolazione. “Non ci sono alternative”, conclude Loi.

Gli interventi potrebbero partire entro fine estate, compatibilmente con i tempi tecnici per la posa della segnaletica.