Escursionista si perde su un sentiero sopra Ceresole: salvata dal Soccorso Alpino

Escursionista salvata dal Soccorso Alpino ieri sera a Ceresole Reale. Secondo quanto riporta l'Ansa, la 65enne si era allontanata da un campeggio per fare una passeggiata, per poi perdere l'orientamento in una zona in cui la copertura telefonica era assente.

Analisi delle celle telefoniche

A lanciare l'allarme il marito che, non vedendola tornare, ha chiamato i Carabinieri. Da lì è scattata la macchina dei soccorsi: grazie all'analisi delle cellule telefoniche è stata ristretta l'area di ricerca.

L'escursionista è stata ritrovata dal Soccorso Alpino sul sentiero che conduce all'alpe Cà Bianca. La donna è stata accompagnata a valle e affidata al personale sanitario.