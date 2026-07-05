Code sotto il sole per il permesso di soggiorno, la Questura: "Previste aperture straordinarie"

Code interminabile di stranieri davanti al Commissariato di via Botticelli a Torino, ufficio deputato a consegnare i permessi di soggiorno alle persone migranti. Una situazione che si ripete da mesi ed, in questo periodo di temperature elevatissime, è ancora più grave. Donne, uomini e bambini sono infatti in attesa per ore sotto il sole, con rischi per la propria salute.

Presidio in Barriera

Per questo la Cgil Torino ha organizzato un presidio per domani, dalle 8.30 alle 10.30, davanti alla palazzina di Barriera di Milano: sul tema il consigliere regionale del M5S Alberto Unia aveva sollecitato il Grattacielo. e la Giunta Cirio. Ad intervenire alla vigilia della mobilitazione è la Questura del capoluogo, che in una nota chiarisce :"come tutti gli anni il periodo estivo è caratterizzato da una maggiore affluenza dell’utenza, in considerazione anche della maggiore necessità di viaggio della stessa".

Quotidianamente in via Botticelli vengono tra i 500 ed i 600 migranti. "La procedura amministrativa, - chiariscono da corso Vinzaglio - richiede l’apposizione delle impronte digitali, anche per i minorenni; gli utenti in coda vengono fatti accomodare nelle sale d’attesa, con priorità per le situazioni di vulnerabilità e fragilità".

"E’ garantita - aggiungono - l’operatività di tutte le postazioni per la consegna dei titoli di soggiorno, sia con personale di Polizia che dell’Amministrazione Civile dell’Interno. In alcuni giorni della settimana interi slot sono dedicati ai nuclei familiari collocati nei CAS e nelle strutture gestite dal Comune, con cui l’Ufficio Immigrazione collabora e si raccorda costantemente".

Aperture straordinarie

Per far fronte alle richieste la Questura ha organizzato giornate di apertura straordinaria dell’ufficio di via Botticelli: ieri, sabato 4 luglio, sono stati consegnati oltre 150 titoli di soggiorno. Nelle ultime settimane, viste le elevate temperature, è stato organizzato l'intervento della Protezione Civile che distribuisce acqua alle persone in attesa.

Inoltre, entro la fine dell’anno si realizzerà il completo trasferimento dell’Ufficio Immigrazione presso la nuova sede in via Val della Torre, consegnato alla Questura alla fine del mese di maggio: attualmente sono in corso gli interventi necessari per adeguare i locali e le postazioni.