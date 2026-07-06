Via i tralicci Terna, la demolizione potrebbe partire nell’inverno

Potrebbero essere abbattuti nell’inverno i tralicci Terna diventati inutili dal momento che l’elettrodotto è stato interrato. La realizzazione dell’opera ha causato importanti problemi al traffico a partire dallo scorso anno, ma ora i lavori sono finiti e la nuova infrastruttura è entrata in funzione.

Intanto Terna comunica che ‘entro il primo quadrimestre 2027’ verrà completata la demolizione dei 26 tralicci lungo i 7,3 chilometri dell’elettrodotto, partendo da Luserna San Giovanni e proseguendo con gli altri Comuni: Bibiana, Bricherasio e Campiglione Fenile.

Verranno così liberati 23 ettari di territorio, l’equivalente di circa 32 campi da calcio. I terreni prima occupati torneranno nella piena disponibilità dei proprietari.

“Non è stata ancora definita una data di inizio della demolizione ma potrebbe partire nell’inverno per non creare disturbo all’attività agricola, visto che i tralicci si trovano anche in campi coltivati” annuncia il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni Massimo Chiarbonello.