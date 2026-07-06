Sabato torna l'appuntamento con “Dona la Spesa per gli amici animali”

Sabato 11 luglio in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia si svolge la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato al sostegno delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati.

Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – come crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all'ingresso dei negozi. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, gattili e alle associazioni che si occupano dell'accoglienza, della cura e del recupero degli animali senza famiglia.

In provincia di Torino la raccolta sarà organizzata in 26 punti vendita Nova Coop: i supermercati e superstore di Alpignano, Avigliana, Borgaro Torinese, Caluso, Carmagnola, Collegno, Giaveno, Ivrea, Nichelino, Orbassano, Pinasca, Piossasco, Rivoli, San Mauro Torinese, Strambino, Susa, Torino corso Molise, Torino Botticelli e Torino corso Novara, e gli ipermercati di Beinasco, Chieri, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Pinerolo e Torino.

I prodotti raccolti saranno destinati alle associazioni Bastardini ODV ETS – Rifugio "Il Bau" (Alpignano e Ipercoop Collegno), La Cincia (Avigliana e Giaveno), Protezione Micio ODV (Borgaro Torinese), Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea APS (Caluso, Strambino e Ipercoop Cuorgnè), Gli Amici di Wolf ODV (Carmagnola), rifugio Il Cascinotto (supermercati Coop di Collegno e Torino Corso Molise), Eporedia Animali ODV (Ivrea), con i tutor del progetto per le colonie feline del Comune di Nichelino (supermercato Coop di Nichelino), Gattagorà (Orbassano e Torino Botticelli), A-mici dei Mici Val Chisone (Pinasca), Il Sogno del Gatto (Piossasco), Arca di Piera (Rivoli), In Punta di Coda (San Mauro Torinese), Rifugio Micioso "I Ciaparat" (Susa), Mondogatto (Torino corso Novara), L.I.D.A. sezione di Beinasco (Ipercoop Beinasco), E.N.P.A. Chieri (Ipercoop Chieri), L.I.D.A. Ciriè e Valli di Lanzo (Ipercoop Ciriè), Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione Valpellice (Ipercoop Pinerolo) e Le Sfigatte Onlus (Ipercoop Torino).

L'iniziativa rappresenta una risposta concreta a un fenomeno che continua a destare preoccupazione. I mesi estivi coincidono infatti con il periodo in cui si concentra il maggior numero di abbandoni di animali d'affezione, mettendo sotto pressione le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato, che operano quasi esclusivamente grazie all'impegno dei volontari e al sostegno della cittadinanza.

Nell'edizione 2025 di Dona la Spesa per gli amici animali, grazie alla generosità di soci e clienti Nova Coop, sono stati raccolti complessivamente oltre 24 tonnellate di alimenti destinati alle associazioni partecipanti.

«Ogni estate il fenomeno dell'abbandono degli animali torna purtroppo a manifestarsi con particolare intensità, mettendo in difficoltà le tante associazioni che garantiscono assistenza e accoglienza sul territorio – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. – Con Dona la Spesa per gli amici animali vogliamo offrire un aiuto concreto a queste realtà e, allo stesso tempo, sensibilizzare soci e clienti sull'importanza del possesso responsabile degli animali d'affezione. È un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno prezioso per chi ogni giorno dedica tempo, competenze e risorse alla cura di cani e gatti in difficoltà».