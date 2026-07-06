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Economia e lavoro | 06 luglio 2026, 07:00

A Fiumicino Bottega festeggia gli 80 anni di Stefania Sandrelli

A Fiumicino Bottega festeggia gli 80 anni di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli è stata l’ospite d’onore, all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma, della collaborazione tra Plaza Premium First e l’azienda vitivinicola trevigiana Bottega, grazie ad un evento a tema che ha visto protagonisti Gin Bacur e Green Gin The Wild, i due più famosi distillati della cantina veneta. 

Stefania Sandrelli, che da 25 anni, produce insieme a Sandro Bottega un Chianti classico molto apprezzato all’estero, ha voluto partecipare all’evento, insieme a compagno Giovanni Soldati, festeggiando così, per l’ennesima volta (da un mese e più è spesso ospite di varie manifestazioni) i suoi 80 anni. 

Bottega da oltre 10 anni ha allargato la propria gamma di distillati, entrando nel mercato del gin, un prodotto che è diventato un asse portante dei cosumi dei principali locali di tendenza. 

Giorgio Naccari

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