Fiera di San Savino, il trofeo di Confagricoltura Torino a Paolo Vicario per un esemplare di razza Avelignese

È stato assegnato a Paolo Vicario il Trofeo Confagricoltura Torino nell'ambito della tradizionale Fiera equina di San Savino, uno degli appuntamenti più antichi e rappresentativi del Canavese, che ogni anno richiama ad Ivrea allevatori, appassionati e operatori del settore ippico. Il riconoscimento è stato attribuito per un pregevole cavallo Avelignese, una delle razze equine maggiormente diffuse nell'arco alpino, apprezzata per rusticità, docilità e versatilità.

Il premio è stato consegnato dal responsabile della Zona di Ivrea Riccardo Bertot, a testimonianza della vicinanza dell'organizzazione agli allevatori del territorio e al comparto equino.

La Festa e Fiera di San Savino, dedicata al patrono della città di Ivrea, affonda le proprie radici nella storia medievale ed è considerata una delle più antiche manifestazioni equestri del Piemonte. Le celebrazioni hanno il loro momento centrale nella grande rassegna dei cavalli, che comprende il concorso morfologico, la presentazione delle diverse razze allevate sul territorio, le sfilate e numerose iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni equestri del Canavese. La manifestazione rappresenta da sempre un importante momento di valorizzazione dell'allevamento equino e del legame storico tra il territorio eporediese e il cavallo.

“L'allevamento equino - sottolinea Sergio Tos, vicepresidente di Confagricoltura Torino -rappresenta una componente significativa dell'agricoltura del nostro territorio, in particolare sotto il profilo culturale. Manifestazioni come la Fiera di San Savino contribuiscono a valorizzare il lavoro degli allevatori, la qualità genetica delle razze allevate e una tradizione che costituisce un patrimonio identitario del Canavese”.

Confagricoltura Torino si congratula con Paolo Vicario per il prestigioso riconoscimento ottenuto e rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono la zootecnia, la biodiversità animale e le produzioni di qualità del territorio.