Una "palestra" digitale per gli studenti del Poli: laboratori di innovazione che guardano alla PA

Gli studenti del Politecnico di Torino in "palestra" al CSI. Dalla collaborazione tra l'Ateneo torinese e l'azienda che fornisce i servizi digitali a Città di Torino e Regione Piemonte nasce la "Palestra dell'Innovazione per la Pubblica Amministrazione", un laboratorio dove gli studenti dei corsi in informatica, data scienze, cyber security e ingegneria informatica potranno mettere in pratica le loro competenze, imparare il lavoro sul campo e partecipare a progetti concreti di sviluppo di soluzioni per la pubblica amministrazione.

20 posti per il prossimo anno

Saranno tirocini - sia curriculari che extracurriculari - e tesi in azienda per gli studenti all'ultimo anno di studi, per un totale di 20 posti per il prossimo anno, a partire da settembre. L'interesse è alto: "Abbiamo ricevuto 140 candidature in pochi giorni" ha raccontato Anna Cavallo, Direttrice Innovazione e Trasformazione Digitale di CSI Piemonte.

Sotto la guida dei professionisti del CSI e dei docenti universitari, gli studenti e i neolaureati del Poli potranno lavorare a progetti di medio-lungo periodo, sviluppando soluzioni digitali in ambiti chiave della trasformazione delle Pubbliche Amministrazioni tra cui intelligenza artificiale, cloud e cybersecurity.

"Abbiamo immaginato che CSI potesse essere una palestra dove gli studenti vanno a fare esercizio, con gli strumenti propri del CSI - ha commentato il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati -. Lo studente non viene al Politecnico di Torino per fare un corso, che può fare ovunque, ma per una proposta del genere. Una proposta unica, dove un appassionato di digital può entrare per 'giocare' e imparare".

La "cantera" dell'innovazione

Facendo un paragone col calcio, il presidente di CSI Piemonte Emilio Bolla chiama la Palestra una "cantera", la celebre sezione giovanile che sforna i talenti del Barcellona: "La Palestra dell'Innovazione è un luogo in cui gli studenti possono confrontarsi con gli scenari reali e allenarsi sulle nuove tecnologie, lavorando su casi concreti".

Oltre alla parte laboratoriale nella quale gli studenti lavoreranno concretamente sui progetti del CSI, la collaborazione si sviluppa anche nell'ambito dell'insegnamento, con gli esperti del CSI che saranno coinvolti nei corsi universitari e in moduli formativi dedicati, e infine nella ricerca, con la costruzione di progettualità condivise tra ateneo e sistema pubblico, su iniziative innovative e programmi di sviluppo.

"Dobbiamo fare in modo che la palestra diventi stabile e permetta agli studenti di fare esperienze che poi siano utili per la vita reale" ha concluso il direttore generale del Politecnico di Torino, Vincenzo Tedesco.