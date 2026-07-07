Moncalieri, via ai lavori di potenziamento della rete elettrica: 5 milioni per il piano di resilienza climatica

A Moncalieri partiranno nei prossimi giorni i lavori di potenziamento della rete elettrica a cura di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. L’intervento rientra nel programma di resilienza climatica avviato per rispondere agli effetti delle ondate di calore sempre più frequenti e intense che, negli ultimi anni, stanno interessando anche il Nord Italia e il territorio torinese.

Investimento di oltre 5 milioni di euro

Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro e la posa di più di 25 chilometri di nuovi cavi di ultima generazione, nell’arco di 18 mesi. I lavori, che prenderanno il via da Tetti Piatti e Tagliaferro, consentiranno di rendere la rete elettrica cittadina più moderna, sicura e capace di sostenere i picchi di domanda energetica, soprattutto nei periodi estivi più critici. Le temperature estreme e prolungate rappresentano infatti una sfida rilevante per le infrastrutture sotterranee. Il forte surriscaldamento del terreno, combinato con l’aumento dei consumi elettrici, sottopone i cavi interrati a un elevato stress termico.

Questa condizione può ridurre la capacità di trasporto dell’energia e favorire guasti improvvisi, in particolare nei punti più vulnerabili della rete, come le giunzioni delle linee. L’intervento ha l’obiettivo di prevenire queste criticità e contribuire a ridurre il rischio di blackout e disservizi improvvisi, rafforzando la continuità del servizio per cittadini, attività economiche e imprese del territorio.

Si parte da Tetti Piatti e Tagliaferro

I lavori comporteranno la presenza di più cantieri distribuiti sul territorio comunale e potranno determinare modifiche temporanee alla viabilità. Si tratta di interventi che potranno generare alcuni disagi nel breve periodo, ma che risultano necessari per garantire benefici concreti e duraturi alla comunità, riducendo il rischio di interruzioni della fornitura elettrica. Il progetto è stato condiviso e pianificato da E-distribuzione con l’Amministrazione Comunale di Moncalieri nel corso di incontri dedicati, con l’obiettivo di coordinare le attività e limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità e sulla cittadinanza.

Mauro: "Investimento per il futuro della città"

“Questo intervento rappresenta un investimento importante per Moncalieri e per la qualità della vita dei nostri cittadini”, dichiara il neo sindaco Lorenzo Mauro, che prosegue: “Siamo consapevoli dei possibili disagi legati ai cantieri, ma si tratta di lavori necessari per ridurre il rischio di blackout e assicurare un servizio elettrico sempre più efficiente a famiglie, attività e imprese. Ho chiesto all’azienda la massima attenzione anche sul fronte dei ripristini delle strade interessate dai lavori. Al termine degli interventi, i ripristini provvisori saranno effettuati nei giorni immediatamente successivi, così da ridurre al minimo i disagi alla circolazione. I ripristini definitivi saranno invece completati nell’arco di sei-otto mesi. È fondamentale che la carreggiata venga restituita alla città in condizioni adeguate, sicure e decorose, con lavori eseguiti a regola d’arte e nel rispetto della viabilità quotidiana di residenti, attività e automobilisti”.