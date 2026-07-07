Fotovoltaico al Gerbido e nuova illuminazione: oltre 1,3 milioni per Torino

Oltre 1,3 milioni di euro per rendere Torino più efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Città realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico con pensiline solari al deposito GTT del Gerbido e riqualificherà l'illuminazione pubblica in tre aree urbane.

Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, ha approvato lo schema di accordo con il Ministero, passaggio necessario per l'avvio dei progetti.

Le risorse rientrano nel programma con cui il MASE sostiene le nove città italiane selezionate dalla Commissione europea per la Missione "100 Climate-neutral and Smart Cities by 2030", finanziando gli interventi previsti nei rispettivi Climate City Contract.

"L'accordo con il MASE - spiega l'assessora Chiara Foglietta - ci consente di dare continuità ai progetti avviati sul fronte dell'efficienza e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili unendo due fronti strategici: da un lato sosteniamo il percorso di GTT verso una flotta di trasporto pubblico sempre più pulita e autosufficiente dal punto di vista energetico; dall'altro interveniamo direttamente nei quartieri, modernizzando l'illuminazione pubblica per ridurre i consumi e rendere le nostre strade e i nostri parchi più efficienti".

L'intervento principale riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia presso il deposito GTT del Gerbido. Il contributo ministeriale, pari a oltre 800mila euro, copre gran parte dell'investimento, mentre la quota restante sarà cofinanziata da GTT. Il progetto si integra con l'hub di ricarica per la flotta elettrica inaugurato lo scorso maggio e consentirà di aumentare la quota di autosufficienza energetica della struttura dall'attuale 25% al 35% del fabbisogno complessivo.

I restanti 515mila euro saranno invece destinati all'efficientamento dell'illuminazione pubblica. I lavori interesseranno corso Giulio Cesare, il giardino di piazza Galimberti e il parco di via Pietro Cossa (interno 290), dove i vecchi punti luce saranno sostituiti con nuovi impianti a ridotto consumo energetico, migliorando al tempo stesso l'efficienza della rete.