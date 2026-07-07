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Attualità | 07 luglio 2026, 14:26

JAB, il progetto tra arte, sport e musica rap per la ricostruzione di un’identità plurale tra Aurora e Barriera

L'inaugurazione in programma giovedì 9 luglio nei giardini antistanti la Biblioteca Civica Cascina Marchesa di Corso Vercelli

L'inaugurazione nei giardini antistanti la Biblioteca Cascina Marchesa di Corso Vercelli

L'inaugurazione nei giardini antistanti la Biblioteca Cascina Marchesa di Corso Vercelli

Ideato da Cubo Teatro, sviluppato insieme a Generativa! APS, Associazione Nessuno APS, Off Topic e con la collaborazione dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema, di palestre e presidi sportivi del territorio, JAB è un progetto che integra teatro, pugilato, musica rap e narrazione audiovisiva per raccontare la città attraverso i suoi corpi in movimento, ed è sostenuto dalla Città di Torino attraverso “Bella Storia. Racconti del territorio ed animazione socio-culturale di prossimità”, il bando finanziato complessivamente con oltre 3 milioni di euro del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027, come parte del più ampio percorso di rigenerazione urbana di Aurora e Barriera di Milano.

JAB prende il suo nome dal pugilato, ma la sua origine è anche una storia in mezzo alla storia: quella di Leone Jacovacci. Pugile italo-congolese, nato dall’unione fra un agricoltore romano emigrato in Congo e una principessa congolese, Leone diventa campione europeo dei pesi medi durante il ventennio fascista. In un’Europa che costruisce gerarchie razziali e coloniali, è il primo uomo afrodiscendente a vincere questo riconoscimento. Sono gli anni in cui la parola “razza” viene considerata un fondamento scientifico e politico per affermare la supremazia della cultura bianca. A distanza di un secolo, gli spettri di quel periodo sembrano ancora presenti. 

Il fascismo e il nazismo tornano nelle urne e nelle strade, le guerre a est e a sud dell’Europa esplodono e, nonostante la scienza abbia ormai stabilito che quella umana è un’unica specie, il paradigma razziale continua a riemergere nel linguaggio politico e sociale. La storia di Jacovacci attraversa il Novecento e ne porta addosso le contraddizioni: colonialismo, razzismo, propaganda e spettacolo sportivo. Per molto tempo è rimasta ai margini del racconto ufficiale, dispersa tra archivi, articoli di giornale e memorie frammentarie. JAB nasce da questa storia: parla di identità meticce, di corpi che attraversano confini, di persone che trovano nello sport uno spazio di riconoscimento e di lotta. Recupera la memoria come simbolo di una storia cancellata e la trasforma in una narrazione collettiva di resistenza, dedicata ai giovani che oggi vivono nelle periferie multietniche, diventando metafora della forza silenziosa che le abita: un simbolo di identità plurale, di riscatto e di dignità. 

Attraverso laboratori di teatro, rap, narrazione e audiovisivo, allenamento sportivo, pugilato, accompagnati da educatori e psicologi, si costruisce il percorso narrativo del progetto nel quale la pratica artistica e quella sportiva si fondono e le palestre diventano palcoscenici, i corpi diventano storie e la comunità diventa spettacolo.

Nella giornata del 9 luglio, alle ore 17, nei giardini antistanti la Biblioteca Civica Cascina Marchesa di Corso Vercelli 141/7, si terrà la prima presentazione pubblica del progetto, che con la presenza dell'assessora Carlotta Salerno, vedrà il racconto dei laboratori già avviati e una prima restituzione dal vivo. Sarà inoltre occasione per ascoltare alcuni passaggi del testo di “LEO - L’unica arte è un pugno”, nuovo spettacolo teatrale tratto proprio dalla storia di Leone Jacovacci e frutto del percorso di JAB, con l’attore Alberto Boubakar Malanchino. Seguirà un’esibizione a cura dei partecipanti al laboratorio di musica rap e una sessione di allenamento con i ragazzi e gli allenatori delle palestre Neruda Boxe e Star Kombat.

comunicato stampa

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