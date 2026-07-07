L'annuncio del prefetto Cafagna: "Alla stazione di Chivasso altri 6 mesi di zona rossa"

Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura a Torino dopo l'agguato della scorsa settimana in via Paleologi che ha portato al ferimento, a colpi di pistola, del 48enne Francesco Ilacqua, e alla successiva aggressione ai danni di due giornalisti.

Zona rossa estesa a tutto il 2026

Il prefetto Donato Cafagna - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - ha concesso la proroga della zona a vigilanza rafforzata nell'area della stazione ferroviaria di Chivasso, richiesta dal primo cittadino. La 'zona rossa' sarà in vigore per tutto il 2026, misura per la quale il primo cittadino Castello ha ringraziato il Prefetto e tutti i soggetti del Comitato.

Il sindaco Castello scrive al Csm

Il sindaco di Chivasso ha scritto al Consiglio superiore della magistratura per chiedere un riesame del provvedimento che esclude il Piemonte dal novero delle aree ad alta densità mafiosa. "Una simile decisione, alla quale ci opponiamo sulla linea di tante procure - ha detto il sindaco di Chivasso - rischia di produrre un messaggio istituzionale non coerente con la nostra realtà investigativa e giudiziaria, con possibili ricadute sulla percezione pubblica del fenomeno e sulla capacità delle amministrazioni locali di sostenere con forza le politiche di prevenzione e contrasto alla 'ndrangheta".