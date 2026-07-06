La dea di Flaminio: al Mauto concluse le riprese del film sul designer della Citroën DS

Si sono concluse le riprese de “La Dea di Flaminio”, il nuovo documentario diretto da Kasper Verkaik, dedicato alla figura di Flaminio Bertoni, l'artista e designer che nel 1955 diede forma alla Citroën DS. Un progetto indipendente, realizzato con piena libertà creativa e nato dal desiderio di dare finalmente voce a chi è rimasto per troppo tempo nell'ombra.

Il documentario ricostruisce, infatti, la storia di un uomo il cui talento ha rivoluzionato per sempre il linguaggio del design automobilistico, restando però lui stesso ai margini di quel successo.

Attraverso un viaggio tra Francia e Italia, “La Dea di Flaminio” intreccia testimonianze, materiali d'archivio e la memoria di chi ha conosciuto Bertoni da vicino, per restituire finalmente un volto e un nome a chi ha reso possibile la realizzazione di una vera e propria icona.

Le riprese si sono svolte, tra le altre location, a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile. E poi presso la Triennale Milano; a Varese presso la casa di Leonardo Bertoni, figlio del designer; e sulle montagne al confine, in prossimità del Frejus.

Il progetto è una coproduzione italo-olandese firmata da Blink Blink ed Eric Velthuis BV e patrocinata da Club ACI Storico. Ha già ottenuto il sostegno di diversi finanziamenti pubblici: in Olanda, il contributo del Netherlands Film Fund, della televisione pubblica Avrotros e di alcuni fondi specifici per il documentario (NPO Fund e CoBo); in Italia, i contributi selettivi del Ministero della Cultura.

“La Dea di Flaminio” uscirà prossimamente nelle sale cinematografiche.